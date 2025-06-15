В Татарстане 13 человек пострадали и один погиб при ударе дрона ВСУ

В Елабуге в Татарстане от удара украинского дрона погиб один человек, ещё 13 получили ранения. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов.

«Сегодня была совершена очередная атака вражескими беспилотниками на территорию Республики Татарстан. При ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе», — говорится в сообщении.

В результате погиб рабочий, также 13 человек пострадали, им оперативно оказали медицинскую помощь. Возникший пожар был быстро ликвидирован. Минниханов выразил глубокие соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Атака на гражданских людей еще раз доказывает кровавый и жестокий Киевский режим, с которым борется наша страна», — добавил глава региона.