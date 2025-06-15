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15 июня, 06:41

Небо закрыто: Атаки БПЛА парализовали работу трёх российских аэропортов

В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска ввели ограничения

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / supakitswn

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / supakitswn

В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска ввели ограничения на приём и выпуск самолётов для обеспечения безопасности, предположительно, из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом информирует официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах: Ижевск (код ИКАО: USII); 🔘Казань (UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE)», – пишет представитель службы.

Воздушные гавани в настоящее время не принимают и не отправляют самолёты, а экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов Ижевска, Казани и Нижнекамска принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Тамбова
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Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над Белгородской и Орловской областями. А утром силы ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Крыма.

Андрей Бражников
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