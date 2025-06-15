Небо закрыто: Атаки БПЛА парализовали работу трёх российских аэропортов

В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска ввели ограничения на приём и выпуск самолётов для обеспечения безопасности, предположительно, из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом информирует официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах: Ижевск (код ИКАО: USII); 🔘Казань (UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE)», – пишет представитель службы.