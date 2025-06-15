Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Тамбова
Самолёт. Обложка © Unsplash / Nils Nedel
Аэропорт в Тамбове (Донское) возобновил работу после двухчасовых ограничений на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Напомним, временные ограничения были введены в целях обеспечения безопасности гражданской авиации.
Этой ночью российские силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, сбив в общей сложности шесть дронов. Пять воздушных целей были уничтожены над Белгородской областью, ещё одна — над Орловской областью.