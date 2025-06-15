Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Тамбова

Аэропорт в Тамбове (Донское) возобновил работу после двухчасовых ограничений на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

В Краснодарском крае обломки БПЛА Украины упали у храма и повредили дом

В Краснодарском крае обломки БПЛА Украины упали у храма и повредили дом

Этой ночью российские силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, сбив в общей сложности шесть дронов. Пять воздушных целей были уничтожены над Белгородской областью, ещё одна — над Орловской областью.