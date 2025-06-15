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15 июня, 04:47

Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Тамбова

Самолёт. Обложка © Unsplash / Nils Nedel

Самолёт. Обложка © Unsplash / Nils Nedel

Аэропорт в Тамбове (Донское) возобновил работу после двухчасовых ограничений на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Напомним, временные ограничения были введены в целях обеспечения безопасности гражданской авиации.

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Этой ночью российские силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, сбив в общей сложности шесть дронов. Пять воздушных целей были уничтожены над Белгородской областью, ещё одна — над Орловской областью.

Артём Гапоненко
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