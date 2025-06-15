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15 июня, 02:21

В аэропорту Тамбова введены ограничения на приём и выпуск самолётов

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

В аэропорту Тамбова временно введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как пояснили в Росавиации, эти меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Также сообщается о снятии аналогичных ограничений в аэропорту Калуга (Грабцево). Воздушная гавань возобновила работу.

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Ранее в четырёх аэропортах России приостанавливали приём и выпуск самолётов. Меры затронули воздушные гавани Тамбова, Саратова, Самары и Ульяновска. Пассажирам рекомендовали следить за актуальной информацией через официальные каналы перевозчиков.

Артём Гапоненко
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