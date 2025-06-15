В аэропорту Тамбова введены ограничения на приём и выпуск самолётов
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В аэропорту Тамбова временно введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как пояснили в Росавиации, эти меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Также сообщается о снятии аналогичных ограничений в аэропорту Калуга (Грабцево). Воздушная гавань возобновила работу.
Ранее в четырёх аэропортах России приостанавливали приём и выпуск самолётов. Меры затронули воздушные гавани Тамбова, Саратова, Самары и Ульяновска. Пассажирам рекомендовали следить за актуальной информацией через официальные каналы перевозчиков.