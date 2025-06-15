В аэропорту Тамбова введены ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Тамбова временно введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как пояснили в Росавиации, эти меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Также сообщается о снятии аналогичных ограничений в аэропорту Калуга (Грабцево). Воздушная гавань возобновила работу.