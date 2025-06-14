В четырёх аэропортах России приостановили приём и выпуск самолётов

Росавиация объявила о временной приостановке приёма и выпуска гражданских воздушных судов в ряде российских аэропортов. Меры затронули воздушные гавани Тамбова, Саратова, Самары и Ульяновска, сообщила пресс-служба ведомства.

На данный момент точные сроки возобновления работы аэропортов не уточняются. Пассажирам рекомендовали следить за актуальной информацией через официальные каналы перевозчиков.

Ранее, утром 13 июля, были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Тамбова и Саратова. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. В этот период план «Ковёр» был введён в аэропортах Донское (Тамбов) и Гагарин (Саратов).