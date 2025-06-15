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Регион
15 июня, 04:44

Минобороны РФ: Над двумя регионами России за ночь сбили 6 беспилотников ВСУ

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно официальному заявлению ведомства, пять беспилотников были уничтожены над Белгородской областью, ещё один – над Орловской. Дежурные средства ПВО успешно справились с угрозой, предотвратив возможное нарушение воздушного пространства страны.

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Ночью 15 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирены прозвучали в Киеве, Черкасской и Николаевской областях. По данным «Военкоров Русской весны», Россия нанесла комбинированный удар по Незалежной с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал», крылатых ракет «Калибр» и ударных дронов «Герань».

Юния Ларсон
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