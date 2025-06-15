Минобороны РФ: Над двумя регионами России за ночь сбили 6 беспилотников ВСУ

За прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно официальному заявлению ведомства, пять беспилотников были уничтожены над Белгородской областью, ещё один – над Орловской. Дежурные средства ПВО успешно справились с угрозой, предотвратив возможное нарушение воздушного пространства страны.