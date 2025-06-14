В Краснодарском крае обломки БПЛА Украины упали у храма и повредили дом

Обломки беспилотных летательных аппаратов были найдены в двух районах Краснодарского края, расположенных у побережья Азовского моря. Об сообщает оперштаб Кубани в своём телеграм-канале.

В субботу, 14 июня Минобороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны уничтожили 66 украинских БПЛА за ночь, из которых 11 были сбиты над акваторией Азовского моря.

В Щербиновском районе фрагменты БПЛА упали рядом с храмом в станице Старощербиновской. Пострадавших нет, однако в одном из соседних домов повреждён автомобиль и выбиты стекла в подвале. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.

«В соседнем от храма домовладении незначительные повреждения получил автомобиль, выбило стекла в подвальном помещении. На месте работают сотрудники специальных и экстренных служб, правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Кроме того, обломки БПЛА самолётного типа были обнаружены в посёлке Морской Ейского района. Здесь также нет разрушений или пострадавших, выставлено оцепление, и на месте работают специальные службы.