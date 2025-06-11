В Белгородской области подсчитали число атак ВСУ за прошлый год

Белгородская область в 2024 году подверглась обстрелам свыше пяти тысяч раз. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, выступая с ежегодным отчётом перед местными депутатами.

«За 2024 год Белгородская область подверглась обстрелам более пяти тысяч раз. Это почти столько же, сколько за 2022-й, 2023-й годы вместе взятых», — уточнил Гладков.

Он также отметил, что в прошлом году ВСУ совершили порядка 10 тысяч атак на регион, применяя беспилотные летательные аппараты.

