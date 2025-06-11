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Регион
11 июня, 07:55

Дрон ВСУ атаковал предприятие в Шебекине, шесть человек пострадали

Обложка © Павел Колядин/ТАСС

Обложка © Павел Колядин/ТАСС

Украинский FPV-дрон нанес удар по территории одного из предприятий в городе Шебекине Белгородской области. В результате атаки пострадали шесть мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекине FPV-дрон ударил по территории предприятия. Ранены шесть мирных жителей», — написал он.

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Напомним, что на днях украинский дрон-камикадзе атаковал кафе «Вкусная планета» в Белгородской области, атака пришлась на посёлок Пролетарский. Внутри заведения во время удара находились люди.

Марина Фещенко
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