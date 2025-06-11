Дрон ВСУ атаковал предприятие в Шебекине, шесть человек пострадали

Украинский FPV-дрон нанес удар по территории одного из предприятий в городе Шебекине Белгородской области. В результате атаки пострадали шесть мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекине FPV-дрон ударил по территории предприятия. Ранены шесть мирных жителей», — написал он.