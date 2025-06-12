Умер двухлетний мальчик, пострадавший при атаке дрона в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двухлетний ребёнок, который получил ранения при атаке украинского дрона в Борисовке, скончался в больнице.

Боевики ВСУ с помощью беспилотника ударили по многоквартирному дому в посёлке. В результате трое мирных жителей, в том числе бабушка и её маленький внук, серьёзно пострадали. Всех экстренно госпитализировали. К несчастью, медикам не удалось спасти мальчика, он умер в реанимации.

«Он находился в крайне тяжёлом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все принятые меры, спасти ребёнка не удалось», — написал он в своём телеграм-канале.

Гладков также принёс соболезнование родным погибшего. Он подчеркнул, что это общее горе, которое невозможно будет забыть.