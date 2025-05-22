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Регион
22 мая, 07:22

Богомаз: В Брянской области мужчина погиб при атаке украинского FPV-дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexanderLipko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexanderLipko

В Брянской области мужчина погиб при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан. Очередная террористическая атака совершена против мирных жителей села Каменский Хутор Климовского района», — говорится в сообщении губернатора.

В результате атаки украинских FPV-дронов один мужчина погиб, ещё один пострадал. Он госпитализирован.

Богомаз выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. Губернатор заверил, что вся необходимая поддержка и помощь будет оказана. Также он призвал земляков быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

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Напомним, ВСУ проводят массированную атаку беспилотниками на Россию в течение последних дней. Накануне Богомаз сообщал, что расчёту противовоздушной обороны отразили атаку 41 дрона на регион.

Никита Никонов
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