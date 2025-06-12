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Регион
12 июня, 03:24

ВСУ нанесли удар дроном по легковушке в Белгородской области, есть пострадавший

Гладков: В селе Вознесеновка пострадал мужчина из-за атаки дрона ВСУ

В результате атаки украинского дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы и грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения лечения пострадавший будет переведён в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.

Гладков отметил, что у пострадавшего автомобиля из-за атаки дрона повреждён кузов и выбиты стёкла.

Два местных жителя пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ в Брянской области
Два местных жителя пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ в Брянской области

Ранее стало известно о массированной атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область. За три вечерних часа над регионом уничтожили 38 БПЛА.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xcarrot_007

Тимур Хингеев
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