ВСУ нанесли удар дроном по легковушке в Белгородской области, есть пострадавший
Гладков: В селе Вознесеновка пострадал мужчина из-за атаки дрона ВСУ
В результате атаки украинского дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы и грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения лечения пострадавший будет переведён в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.
Гладков отметил, что у пострадавшего автомобиля из-за атаки дрона повреждён кузов и выбиты стёкла.
Ранее стало известно о массированной атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область. За три вечерних часа над регионом уничтожили 38 БПЛА.
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