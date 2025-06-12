Два местных жителя пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ в Брянской области

Два человека пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ по селу Брахлов Климовского района в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

« Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления! » — написал чиновник.

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«Прорваться к центру»: Полковник предупредил о возможном ударе ВСУ в День России

Ранее российские военные сообщили, что украинские операторы дронов практикуют атаки, используя в качестве учебных целей разрушенные здания в приграничной Брянской области. В частности, в понедельник по селу Зёрново было выпущено около 40 беспилотников, которые поразили два здания.