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Регион
11 июня, 21:19

Два местных жителя пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ в Брянской области

Богомаз: В результате атаки БПЛА по селу Брахлов пострадали два человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Два человека пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ по селу Брахлов Климовского района в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления!» — написал чиновник.

Богомаз призвал жителей региона соблюдать бдительность и осторожность.

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Ранее российские военные сообщили, что украинские операторы дронов практикуют атаки, используя в качестве учебных целей разрушенные здания в приграничной Брянской области. В частности, в понедельник по селу Зёрново было выпущено около 40 беспилотников, которые поразили два здания.

Тимур Хингеев
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