ВСУ отрабатывают удары БПЛА по приграничным сёлам Брянской области

Украинские операторы дронов практикуют атаки, используя в качестве учебных целей разрушенные здания в приграничной Брянской области. Об этом сообщает Mash со ссылкой на российских военных.

Разрушенные дома в Брянской области, на которых ВСУ тренируют удары дронами. Обложка © Telegram / Mash

Полуразрушенные здания регулярно подвергаются атакам FPV-дронов, в среднем до четырёх ударов в день, с последующими повторными атаками. В частности, в понедельник по селу Зёрново было выпущено около 40 беспилотников, которые поразили два здания. По оценкам военных, эти действия могут быть связаны с обучением новых операторов дронов со стороны ВСУ, используя реальные объекты в качестве мишеней.

За последние четыре месяца около 400 построек, преимущественно нежилых, пострадали от атак дронов. Наиболее интенсивным обстрелам подверглись сёла Хоромное, Кирилловка, Юрковичи, Зёрново и Ломаковка.