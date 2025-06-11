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11 июня, 15:13

ВСУ отрабатывают удары БПЛА по приграничным сёлам Брянской области

Mash: ВСУ тренируют операторов дронов на разрушенных домах в Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Украинские операторы дронов практикуют атаки, используя в качестве учебных целей разрушенные здания в приграничной Брянской области. Об этом сообщает Mash со ссылкой на российских военных.

Разрушенные дома в Брянской области, на которых ВСУ тренируют удары дронами. Обложка © Telegram / Mash

Разрушенные дома в Брянской области, на которых ВСУ тренируют удары дронами. Обложка © Telegram / Mash

Полуразрушенные здания регулярно подвергаются атакам FPV-дронов, в среднем до четырёх ударов в день, с последующими повторными атаками. В частности, в понедельник по селу Зёрново было выпущено около 40 беспилотников, которые поразили два здания. По оценкам военных, эти действия могут быть связаны с обучением новых операторов дронов со стороны ВСУ, используя реальные объекты в качестве мишеней.

За последние четыре месяца около 400 построек, преимущественно нежилых, пострадали от атак дронов. Наиболее интенсивным обстрелам подверглись сёла Хоромное, Кирилловка, Юрковичи, Зёрново и Ломаковка.

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Тем временем на других направлениях российские войска продолжают продвигаться. Под Красноармейском (Покровском) штурмовые группы вышли к Новониколаевке, оставив за спиной минные заграждения ВСУ. Это открыло пути снабжения для наступающих подразделений.

Милена Скрипальщикова
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