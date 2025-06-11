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11 июня, 13:37

«Прорваться к центру»: Полковник предупредил о возможном ударе ВСУ в День России

Полковник Ходаренок: БПЛА ВСУ могут ударить по центру Москвы в День России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Завтра, 12 июня, в День России украинские беспилотники могут предпринять попытку атаковать важные объекты в центре Москвы. Об этом сообщил полковник в отставке Михаил Ходаренок.

«Вполне возможно, что в День России БПЛА ВСУ предпримут очередную попытку прорваться к центру Москвы и нанести удары по знаковым зданиям и сооружениям столицы — пунктам высших звеньев управления, объектам Минобороны, исторически значимым для всех россиян зданиям», — приводит «Газета.ru» его слова.

Ходаренок предупредил, что украинские силы могут нацелиться на стратегически важные объекты, такие как мосты через Волгу, которых в России немного. Он также допустил возможность атак на объекты, связанные со стратегическими ядерными силами, в период предстоящих праздников. По мнению полковника, под ударом могут оказаться и значимые корабли российского военно-морского флота, причём не только в Чёрном море.

Ходаренок считает, что ВСУ, возможно, уже разработали планы атак и ожидают приказа к их осуществлению. В связи с этим он подчеркнул необходимость максимальной бдительности российских силовых структур.

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Ранее сообщалось, что СБУ официально подтвердила факт сборки FPV-беспилотников и специализированных модульных конструкций в Челябинске. Как отметили в украинском ведомстве, дроны, управляемые операторами, предназначались для атак на российские военные аэродромы.

Наталья Демьянова
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