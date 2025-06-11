СБУ официально взяла на себя ответственность за атаки на российские авиабазы
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Служба безопасности Украины официально подтвердила факт сборки FPV-беспилотников и специализированных модульных конструкций в Челябинске. Дроны, управляемые операторами, предназначались для атак на российские военные аэродромы.
Из Челябинска дроны были отправлены на фурах к пяти аэродромам, однако атаки удалось осуществить лишь в четырёх регионах. Дальневосточный объект остался нетронутым.
Как сообщили представители СБУ, в ходе атаки было задействовано 117 аппаратов. Важно отметить, что, вопреки ранее распространявшимся сведениям, пилотирование БПЛА осуществляли операторы. СБУ утверждает, что в результате операции «Паутина» было повреждено 41 воздушное судно.
Напомним, что 1 июня ВСУ нанесли массированный удар по российским авиабазам в ходе операции «Паутина». Дроны, использованные для атаки, были спрятаны в большегрузных автомобилях, в специально оборудованных тайниках под фальшивыми потолками. Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее сообщил, что все налёты на российские аэродромы были спланированной операцией. Он пояснил, что водители большегрузов не были в курсе происходящего и всего лишь «выполняли свою работу».