СБУ официально взяла на себя ответственность за атаки на российские авиабазы

Служба безопасности Украины официально подтвердила факт сборки FPV-беспилотников и специализированных модульных конструкций в Челябинске. Дроны, управляемые операторами, предназначались для атак на российские военные аэродромы.

Из Челябинска дроны были отправлены на фурах к пяти аэродромам, однако атаки удалось осуществить лишь в четырёх регионах. Дальневосточный объект остался нетронутым.