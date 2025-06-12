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Регион
11 июня, 21:44

За три часа над Россией ликвидировали 44 украинских беспилотника

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 44 украинских беспилотника за последние три часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Основная часть удара пришлась на Белгородскую область, где с 21:00 11 июня до 00:00 12 июня мск сбиты 38 БПЛА. Ещё четыре дрона уничтожены в Брянской области и два летательных аппарата сбито над Крымом.

Беспилотники ВСУ сбиты силами ПВО в Херсонской и Запорожской областях
Беспилотники ВСУ сбиты силами ПВО в Херсонской и Запорожской областях

В Брянской области от удара дрона пострадали двое мужчин. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Артур Лапсаков
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