За три часа над Россией ликвидировали 44 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 44 украинских беспилотника за последние три часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Основная часть удара пришлась на Белгородскую область, где с 21:00 11 июня до 00:00 12 июня мск сбиты 38 БПЛА. Ещё четыре дрона уничтожены в Брянской области и два летательных аппарата сбито над Крымом.