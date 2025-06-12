За три часа над Россией ликвидировали 44 украинских беспилотника
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Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 44 украинских беспилотника за последние три часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Основная часть удара пришлась на Белгородскую область, где с 21:00 11 июня до 00:00 12 июня мск сбиты 38 БПЛА. Ещё четыре дрона уничтожены в Брянской области и два летательных аппарата сбито над Крымом.
В Брянской области от удара дрона пострадали двое мужчин. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь.