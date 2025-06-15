Беспилотник-самолёт ВСУ сбит на подлёте к Крыму

Данных о пострадавших и разрушениях в результате отражения атаки ВСУ не приводится.

В Татарстане предупредили о перебоях с интернетом во время угрозы атаки БПЛА

В Татарстане предупредили о перебоях с интернетом во время угрозы атаки БПЛА

А вот в Краснодарском крае ранее обломки сбитого украинского дрона упали прямо рядом с храмом, повредив стоящий рядом дом и автомобиль возле него. На месте происшествия быстро появились экстренные службы, пострадавших не было.