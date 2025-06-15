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Регион
15 июня, 06:25

Беспилотник-самолёт ВСУ сбит на подлёте к Крыму

Силы ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Крыма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Утром над территорией Крыма силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Около 07.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский БПЛА самолётного типа над территорией Республики Крым»

Данных о пострадавших и разрушениях в результате отражения атаки ВСУ не приводится.

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А вот в Краснодарском крае ранее обломки сбитого украинского дрона упали прямо рядом с храмом, повредив стоящий рядом дом и автомобиль возле него. На месте происшествия быстро появились экстренные службы, пострадавших не было.

Владимир Озеров
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