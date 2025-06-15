Беспилотник-самолёт ВСУ сбит на подлёте к Крыму
Силы ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Крыма
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Утром над территорией Крыма силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Около 07.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский БПЛА самолётного типа над территорией Республики Крым»
Данных о пострадавших и разрушениях в результате отражения атаки ВСУ не приводится.
А вот в Краснодарском крае ранее обломки сбитого украинского дрона упали прямо рядом с храмом, повредив стоящий рядом дом и автомобиль возле него. На месте происшествия быстро появились экстренные службы, пострадавших не было.