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Регион
14 июня, 09:33

В Татарстане предупредили о перебоях с интернетом во время угрозы атаки БПЛА

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Татарстане скорость мобильного интернета падает в период действия режима «Беспилотная опасность», чтобы обеспечить безопасность граждан. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Рустама Минниханова, отвечая на жалобы жителей о перебоях с интернетом.

«Неудобства, связанные со снижением скорости интернета – временные. Данные ограничения вводятся для обеспечения безопасности в период введения сигнала «Беспилотная опасность», — отметили в пресс-службе и добавили, что все службы находятся в постоянной готовности для обеспечения безопасности жителей республики.

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Напомним, угроза атаки дронами несколько раз вводилась в Татарстане за последние дни. Также периодически закрывался аэропорт Казани. Жители высказывали недовольство, что в эти временные промежутки пропадал интернет.

Татьяна Миссуми
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