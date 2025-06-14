В Татарстане предупредили о перебоях с интернетом во время угрозы атаки БПЛА

В Татарстане скорость мобильного интернета падает в период действия режима «Беспилотная опасность», чтобы обеспечить безопасность граждан. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Рустама Минниханова, отвечая на жалобы жителей о перебоях с интернетом.

«Неудобства, связанные со снижением скорости интернета – временные. Данные ограничения вводятся для обеспечения безопасности в период введения сигнала «Беспилотная опасность», — отметили в пресс-службе и добавили, что все службы находятся в постоянной готовности для обеспечения безопасности жителей республики.