В Татарстане предупредили о перебоях с интернетом во время угрозы атаки БПЛА
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В Татарстане скорость мобильного интернета падает в период действия режима «Беспилотная опасность», чтобы обеспечить безопасность граждан. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Рустама Минниханова, отвечая на жалобы жителей о перебоях с интернетом.
«Неудобства, связанные со снижением скорости интернета – временные. Данные ограничения вводятся для обеспечения безопасности в период введения сигнала «Беспилотная опасность», — отметили в пресс-службе и добавили, что все службы находятся в постоянной готовности для обеспечения безопасности жителей республики.
Напомним, угроза атаки дронами несколько раз вводилась в Татарстане за последние дни. Также периодически закрывался аэропорт Казани. Жители высказывали недовольство, что в эти временные промежутки пропадал интернет.