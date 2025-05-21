ФСБ задержала жителя Татарстана за подготовку диверсии в Казани с помощью дрона
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В Татарстане сотрудники ФСБ задержали мужчину, который планировал устроить диверсию на одном из заводов Казани. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности.
По данным силовиков, житель Татарстана 2000 года рождения под руководством некого представителя Киева прошёл обучение основам конспирации и изучал способы изготовления взрывных устройств.
«Одновременно с этим в период с февраля по октябрь 2024 года злоумышленник подготавливал диверсию с использованием беспилотного летательного аппарата на одном из заводов Казани», — указано в сообщении.
Возбуждены уголовные дела за покушение на диверсию и прохождение обучения в целях диверсионной деятельности.
Ранее ФСБ задержала администраторов 57 Telegram-каналов, связанных с Украиной. Также сотрудники ведомства провели профилактическую работу с 305 несовершеннолетними, которые попали под воздействие иностранных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию. А в Севастополе два местных жителя стали фигурантами уголовных дел по статье о государственной измене. По данным ФСБ, их обвиняют в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ), а именно в сборе данных и подготовке терактов, направленных против российских военных.