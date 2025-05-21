Переговоры по Украине
Индия и Пакистан: Обострение
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 08:31

ФСБ задержала жителя Татарстана за подготовку диверсии в Казани с помощью дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали мужчину, который планировал устроить диверсию на одном из заводов Казани. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности.

По данным силовиков, житель Татарстана 2000 года рождения под руководством некого представителя Киева прошёл обучение основам конспирации и изучал способы изготовления взрывных устройств.

«Одновременно с этим в период с февраля по октябрь 2024 года злоумышленник подготавливал диверсию с использованием беспилотного летательного аппарата на одном из заводов Казани», — указано в сообщении.

Возбуждены уголовные дела за покушение на диверсию и прохождение обучения в целях диверсионной деятельности.

В России пресекли транзит 1,8 тонны кокаина. Причастными оказались украинцы
В России пресекли транзит 1,8 тонны кокаина. Причастными оказались украинцы

Ранее ФСБ задержала администраторов 57 Telegram-каналов, связанных с Украиной. Также сотрудники ведомства провели профилактическую работу с 305 несовершеннолетними, которые попали под воздействие иностранных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию. А в Севастополе два местных жителя стали фигурантами уголовных дел по статье о государственной измене. По данным ФСБ, их обвиняют в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ), а именно в сборе данных и подготовке терактов, направленных против российских военных.

Никита Никонов
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar