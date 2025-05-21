ФСБ задержала жителя Татарстана за подготовку диверсии в Казани с помощью дрона

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали мужчину, который планировал устроить диверсию на одном из заводов Казани. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности.

По данным силовиков, житель Татарстана 2000 года рождения под руководством некого представителя Киева прошёл обучение основам конспирации и изучал способы изготовления взрывных устройств.

«Одновременно с этим в период с февраля по октябрь 2024 года злоумышленник подготавливал диверсию с использованием беспилотного летательного аппарата на одном из заводов Казани», — указано в сообщении.