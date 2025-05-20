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Регион
20 мая, 08:51

В России пресекли транзит 1,8 тонны кокаина. Причастными оказались украинцы

ФСБ пресекла транзитные поставки в ЕС 1,8 тонны кокаина на 6 млрд рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Федеральная служба безопасности пресекла две транзитные поставки в ЕС из Латинской Америки более 1,8 тонны кокаина на 6 млрд рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Причастными к транзиту огромной партии наркотика оказались два украинца, один из них получил в 2022 году российское гражданство.

«В марте 2025 года в результате контроля за прибывшими в Россию иностранцами задокументирована причастность к незаконному обороту наркотиков гражданина Украины и его подельника, получившего в 2022 году российское гражданство», — рассказали в спецслужбе.

В интересах европейской преступной группировки они должны были вывезти из России в ЕС более тонны кокаина, который ранее доставили из Латинской Америки. В итоге курьеров задержали с поличным, у них изъято 1 110 кг наркотика.

В апреле 2025 года такую же задачу должны были выполнить двое граждан одного из государств Южной Америки. Прибыв в Россию, они готовили к отправке в Европу партию кокаина в 725 кг. Наркодельцы также были задержаны.

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А ранее в Петербурге сотрудники таможни совместно с МВД задержали кокаина на полмиллиарда рублей. Вес партии составил 50 кг.

Александра Вишнякова
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