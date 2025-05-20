В России пресекли транзит 1,8 тонны кокаина. Причастными оказались украинцы

Федеральная служба безопасности пресекла две транзитные поставки в ЕС из Латинской Америки более 1,8 тонны кокаина на 6 млрд рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Причастными к транзиту огромной партии наркотика оказались два украинца, один из них получил в 2022 году российское гражданство.

«В марте 2025 года в результате контроля за прибывшими в Россию иностранцами задокументирована причастность к незаконному обороту наркотиков гражданина Украины и его подельника, получившего в 2022 году российское гражданство», — рассказали в спецслужбе.

В интересах европейской преступной группировки они должны были вывезти из России в ЕС более тонны кокаина, который ранее доставили из Латинской Америки. В итоге курьеров задержали с поличным, у них изъято 1 110 кг наркотика.