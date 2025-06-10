План «‎Ковёр» отменили в четырёх аэропортах после отражения атаки более 100 дронов ВСУ

Четыре российских аэропорта в Удмуртии, Татарстане и Кирове вернулись к штатной работе после отмены ограничений из-за ночной атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает Росавиация.

«В аэропортах Ижевск, Казань, Киров (Победилово) и Нижнекамск (Бегишево) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», – уточнил представитель Росавиации Артём Кореняко, пояснив, что план «‎Ковёр» вводился для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.