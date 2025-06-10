План «Ковёр» отменили в четырёх аэропортах после отражения атаки более 100 дронов ВСУ
В аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска сняли ограничения на полёты
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Четыре российских аэропорта в Удмуртии, Татарстане и Кирове вернулись к штатной работе после отмены ограничений из-за ночной атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает Росавиация.
«В аэропортах Ижевск, Казань, Киров (Победилово) и Нижнекамск (Бегишево) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», – уточнил представитель Росавиации Артём Кореняко, пояснив, что план «Ковёр» вводился для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
За минувшую ночь расчёты войск противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских дрона над российскими регионами. Режим воздушной опасности на время отражения атаки беспилотников объявили в некоторых районах Ленобласти, там же ограничили работу мобильной связи и интернета.