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10 июня, 06:38

План «‎Ковёр» отменили в четырёх аэропортах после отражения атаки более 100 дронов ВСУ

В аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска сняли ограничения на полёты

Обложка © unsplash.com / Artur Tumasjan

Обложка © unsplash.com / Artur Tumasjan

Четыре российских аэропорта в Удмуртии, Татарстане и Кирове вернулись к штатной работе после отмены ограничений из-за ночной атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает Росавиация.

«В аэропортах Ижевск, Казань, Киров (Победилово) и Нижнекамск (Бегишево) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», – уточнил представитель Росавиации Артём Кореняко, пояснив, что план «‎Ковёр» вводился для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Третий украинский беспилотник приземлили в Ленобласти на фоне воздушной тревоги
Третий украинский беспилотник приземлили в Ленобласти на фоне воздушной тревоги

За минувшую ночь расчёты войск противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских дрона над российскими регионами. Режим воздушной опасности на время отражения атаки беспилотников объявили в некоторых районах Ленобласти, там же ограничили работу мобильной связи и интернета.

Андрей Бражников
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