Аэропорт Казани отправил 11 самолётов на запасные аэродромы из-за плана «Ковёр»
Аэропорт Казани вновь заработал, 11 самолётов ушли на запасные аэродромы
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В Казани аэропорт вернулся к штатному режиму работы после временной приостановки приёма и выпуска самолётов в целях обеспечения безопасности пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации, уточнив, сколько лайнеров было отправлено на запасные аэродромы.
«В аэропорту Казани сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасные аэродромы, по уточнённым данным, «ушли» 11 самолётов, совершавших рейсы в столицу Татарстана», — говорится в тексте.
Напомним, с утра 15 июня в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска ввели ограничения на приём и выпуск самолётов для обеспечения безопасности. Также появилось видео из Татарстана, где в небе кружит украинский беспилотник. В казанском аэропорту сообщили о сбоях в расписании: 43 рейса выполняются с задержкой. Из них 23 рейса задержаны на вылет, а 20 — на прилёт.