Аэропорт Казани отправил 11 самолётов на запасные аэродромы из-за плана «‎Ковёр»

В Казани аэропорт вернулся к штатному режиму работы после временной приостановки приёма и выпуска самолётов в целях обеспечения безопасности пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации, уточнив, сколько лайнеров было отправлено на запасные аэродромы.