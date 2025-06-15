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15 июня, 10:12

Десятки рейсов задержали в аэропорту Казани из-за атаки БПЛА

Mash Iptash: В аэропорту Казани задерживается 43 рейса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

В аэропорту Казани наблюдаются сбои в расписании: 43 рейса выполняются с задержкой. Из них 23 рейса задержаны на вылет, а 20 — на прилёт. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Обстановка в аэропорту Казани. Видео © Telegram / Mash Iptash

«Рейс есть, а его не объявляют. Как так?», — сетует автор видеоролика за кадром.

На видеоролике видно множество россиян, ожидающих объявления собственных рейсов в аэропорту Казани. Однако начало посадки так и не происходит.

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Напомним, с утра в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска ввели ограничения на приём и выпуск самолётов для обеспечения безопасности. Также появилось видео из Татарстана, где в небе кружит украинский беспилотник.

Мария Любицкая
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