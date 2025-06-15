Десятки рейсов задержали в аэропорту Казани из-за атаки БПЛА

В аэропорту Казани наблюдаются сбои в расписании: 43 рейса выполняются с задержкой. Из них 23 рейса задержаны на вылет, а 20 — на прилёт. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Обстановка в аэропорту Казани. Видео © Telegram / Mash Iptash

«Рейс есть, а его не объявляют. Как так?», — сетует автор видеоролика за кадром.