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Регион
15 июня, 08:18

Четвёртый российский аэропорт закрыли для самолётов

В аэропорту Пензы введены ограничения на приём и выпуск самолётов

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

В аэропорту Пензы введены ограничения, временно ограничивающие приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Пенза», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над Белгородской и Орловской областями. Также появилось видео из Татарстана, где в небе кружит украинский беспилотник.

Мария Любицкая
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