Четвёртый российский аэропорт закрыли для самолётов
В аэропорту Пензы введены ограничения на приём и выпуск самолётов
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В аэропорту Пензы введены ограничения, временно ограничивающие приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Пенза», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над Белгородской и Орловской областями. Также появилось видео из Татарстана, где в небе кружит украинский беспилотник.