В Татарстане фиксируются перебои с мобильным интернетом из-за налёта дронов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt
Власти Республики Татарстан временно ограничили работу мобильного интернета в регионе. Это связано с угрозой возможных атак украинских беспилотников.
«Меры необходимы для безопасности жителей. Интернет-соединение восстановят после отмены режима», — сообщили в пресс-службе раиса Татарстана
В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска ввели ограничения на приём и выпуск самолётов для обеспечения безопасности. Также российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым. Информации о пострадавших, жертвах и разрушениях не приводилось.