В Татарстане фиксируются перебои с мобильным интернетом из-за налёта дронов

В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска ввели ограничения на приём и выпуск самолётов для обеспечения безопасности. Также российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым. Информации о пострадавших, жертвах и разрушениях не приводилось.