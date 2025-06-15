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Регион
15 июня, 07:26

В Татарстане фиксируются перебои с мобильным интернетом из-за налёта дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Власти Республики Татарстан временно ограничили работу мобильного интернета в регионе. Это связано с угрозой возможных атак украинских беспилотников.

«Меры необходимы для безопасности жителей. Интернет-соединение восстановят после отмены режима», — сообщили в пресс-службе раиса Татарстана

На видео сняли кружащий над Татарстаном беспилотник ВСУ
На видео сняли кружащий над Татарстаном беспилотник ВСУ

В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска ввели ограничения на приём и выпуск самолётов для обеспечения безопасности. Также российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым. Информации о пострадавших, жертвах и разрушениях не приводилось.

Владимир Озеров
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