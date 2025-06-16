Раненых при смертельном налёте дронов ВСУ на Татарстан уже 16, среди них – три ребёнка
Количество пострадавших во время налёта дронов ВСУ на Татарстан возросло до 16
Дрон ВСУ над Татарстаном. Обложка © VK / Казань ЧС
По данным экстренных служб, число пострадавших в результате недавнего налёта украинских беспилотников на Татарстан возросло. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В результате атаки беспилотников ВСУ пострадали 16 человек, в том числе трое детей», — сказал представитель экстренных служб.
Напомним, что вчера в Елабуге один человек погиб во время атаки украинских беспилотников. Тогда сообщалось о 13 пострадавших. При этом девять местных жителей были доставлены в больницы для оказания им медицинской помощи. Один из дронов также попал на видео.