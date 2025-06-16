ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 10:29

Раненых при смертельном налёте дронов ВСУ на Татарстан уже 16, среди них – три ребёнка

Количество пострадавших во время налёта дронов ВСУ на Татарстан возросло до 16

Дрон ВСУ над Татарстаном. Обложка © VK / Казань ЧС

Дрон ВСУ над Татарстаном. Обложка © VK / Казань ЧС

По данным экстренных служб, число пострадавших в результате недавнего налёта украинских беспилотников на Татарстан возросло. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В результате атаки беспилотников ВСУ пострадали 16 человек, в том числе трое детей», — сказал представитель экстренных служб.

Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль под Брянском
Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль под Брянском

Напомним, что вчера в Елабуге один человек погиб во время атаки украинских беспилотников. Тогда сообщалось о 13 пострадавших. При этом девять местных жителей были доставлены в больницы для оказания им медицинской помощи. Один из дронов также попал на видео.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar