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Регион
15 июня, 12:03

Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль под Брянском

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Женщина пострадала из-за атаки беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в Подлесных Новосёлках Севского района в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор у себя в телеграм-канале.

На видео сняли кружащий над Татарстаном беспилотник ВСУ
На видео сняли кружащий над Татарстаном беспилотник ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что в Краснодарском крае обломки сбитого украинского дрона упали прямо рядом с храмом, повредив стоящий рядом дом и автомобиль возле него. Спасательные службы незамедлительно прибыли на место происшествия, обошлось без пострадавших.

Александра Мышляева
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