Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль под Брянском
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Женщина пострадала из-за атаки беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в Подлесных Новосёлках Севского района в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор у себя в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что в Краснодарском крае обломки сбитого украинского дрона упали прямо рядом с храмом, повредив стоящий рядом дом и автомобиль возле него. Спасательные службы незамедлительно прибыли на место происшествия, обошлось без пострадавших.