Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль под Брянском

Женщина пострадала из-за атаки беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в Подлесных Новосёлках Севского района в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор у себя в телеграм-канале.