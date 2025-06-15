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Регион
15 июня, 14:56

Девять человек госпитализированы после удара БПЛА ВСУ по Елабуге в Татарстане

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Девять человек госпитализированы после атаки беспилотника в Елабужском районе Татарстана, ещё четверо направлены на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

«Семь пациентов в состоянии различной степени тяжести направлены в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Двое пациентов госпитализированы в Елабужскую ЦРБ. Остальные пострадавшие осмотрены специалистами и направлены на амбулаторное наблюдение»,приводит сообщение РИА «Новости».

На видео сняли кружащий над Татарстаном беспилотник ВСУ
На видео сняли кружащий над Татарстаном беспилотник ВСУ

Напомним, об ударе украинского беспилотника по Елабуге стало известно сегодня. Жертвой атаки стал один человек, ещё 13 пострадали. В связи с налётом БПЛА вводились ограничения работы аэропортов в Ижевске, Казани и Нижнекамске.

Юрий Лысенко
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