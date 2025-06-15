Девять человек госпитализированы после удара БПЛА ВСУ по Елабуге в Татарстане
Обложка © Life.ru
Девять человек госпитализированы после атаки беспилотника в Елабужском районе Татарстана, ещё четверо направлены на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.
«Семь пациентов в состоянии различной степени тяжести направлены в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Двое пациентов госпитализированы в Елабужскую ЦРБ. Остальные пострадавшие осмотрены специалистами и направлены на амбулаторное наблюдение», — приводит сообщение РИА «Новости».
Напомним, об ударе украинского беспилотника по Елабуге стало известно сегодня. Жертвой атаки стал один человек, ещё 13 пострадали. В связи с налётом БПЛА вводились ограничения работы аэропортов в Ижевске, Казани и Нижнекамске.