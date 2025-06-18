Дрон ВСУ атаковал машину пермского священника в зоне СВО

Пермский священник Дорофей, находящийся в зоне проведения СВО, подвергся обстрелу. Его машина была поражена FPV-дроном, сообщает газета «Звезда».

«Автомобиль, которым управлял игумен Дорофей, подвергся атаке FPV-дрона под Бахмутом. Экипаж успел покинуть машину до взрыва. Осколками был повреждён автомобиль и ранен боец, находившийся вместе со священником», — рассказал Дорофей.

Пострадавший военный находится в больнице, сейчас его состояние оценивается как стабильное. Напомним, отец Дорофей служит в зоне СВО духовным наставником с сентября 2022 года.