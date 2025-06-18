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18 июня, 13:20

Дрон ВСУ атаковал машину пермского священника в зоне СВО

«Звезда»: Пермский священник Дорофей чудом выжил при обстреле в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Пермский священник Дорофей, находящийся в зоне проведения СВО, подвергся обстрелу. Его машина была поражена FPV-дроном, сообщает газета «Звезда».

«Автомобиль, которым управлял игумен Дорофей, подвергся атаке FPV-дрона под Бахмутом. Экипаж успел покинуть машину до взрыва. Осколками был повреждён автомобиль и ранен боец, находившийся вместе со священником», — рассказал Дорофей.

Пострадавший военный находится в больнице, сейчас его состояние оценивается как стабильное. Напомним, отец Дорофей служит в зоне СВО духовным наставником с сентября 2022 года.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Белгородской области в результате атаки БПЛА ВСУ погиб мужчина. Житель города Шебекино скончался на месте ещё до приезда бригады скорой помощи.

Наталья Афонина
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