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Регион
17 июня, 12:18

Силы ПВО сбили 14 БПЛА над 4 российскими регионами

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 14 украинских беспилотников самолётного типа в нескольких регионах страны. Атака, произошедшая 17 июня с 12:00 до 15:00 по московскому времени, затронула Калужскую, Тульскую, Брянскую и Смоленскую области.

По данным ведомства, девять дронов были сбиты над Калужской областью, три — над Тульской, и по одному беспилотнику уничтожено в Брянской и Смоленской областях. Оперативные действия ПВО позволили предотвратить потенциальные угрозы, демонстрируя высокую готовность к защите воздушного пространства.

Средства ПВО сбили свыше двух десятков дронов над регионами России
Средства ПВО сбили свыше двух десятков дронов над регионами России

Напомним, в течение ночи с 16 на 17 июня воздушное пространство сразу над несколькими российскими регионами оказалось под массированной атакой ВСУ. Начиная с 23:30 мск и вплоть до 7:00 утра дежурные расчёты ПВО уничтожили 147 украинских беспилотников.

Оксана Попова
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