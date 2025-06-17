Силы ПВО сбили 14 БПЛА над 4 российскими регионами

Министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 14 украинских беспилотников самолётного типа в нескольких регионах страны. Атака, произошедшая 17 июня с 12:00 до 15:00 по московскому времени, затронула Калужскую, Тульскую, Брянскую и Смоленскую области.

По данным ведомства, девять дронов были сбиты над Калужской областью, три — над Тульской, и по одному беспилотнику уничтожено в Брянской и Смоленской областях. Оперативные действия ПВО позволили предотвратить потенциальные угрозы, демонстрируя высокую готовность к защите воздушного пространства.