Средства ПВО сбили свыше двух десятков дронов над регионами России

Министерство обороны России сообщило, что 17 июня в период с 8:00 до 12:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали 24 украинских беспилотника самолётного типа.

По данным ведомства, 14 дронов были сбиты над Брянской областью, четыре — над Калужской, три — над Тульской, два — над территорией Крыма и один — над Белгородской областью. Стремительная и скоординированная работа ПВО позволила предотвратить угрозу, созданную массированным налётом беспилотников.