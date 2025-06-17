Средства ПВО сбили свыше двух десятков дронов над регионами России
Минобороны: Над регионами России уничтожили 24 БПЛА
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Министерство обороны России сообщило, что 17 июня в период с 8:00 до 12:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали 24 украинских беспилотника самолётного типа.
По данным ведомства, 14 дронов были сбиты над Брянской областью, четыре — над Калужской, три — над Тульской, два — над территорией Крыма и один — над Белгородской областью. Стремительная и скоординированная работа ПВО позволила предотвратить угрозу, созданную массированным налётом беспилотников.
Напомним, в течение ночи с 16 на 17 июня воздушное пространство сразу над несколькими российскими регионами оказалось под массированной атакой ВСУ. Начиная с 23:30 мск и вплоть до 7:00 утра дежурные расчёты ПВО уничтожили 147 украинских беспилотников.