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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 июня, 01:30

В Тверской области сбили восемь украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Semisatch

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Semisatch

Восемь украинских беспилотников сбили российские средства противовоздушной обороны в Тверской области. Большую часть из них уничтожили в районе Твери. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя.

«В районе Твери ПВО Минобороны уничтожено 5 БПЛА, в районе Конаковского округа ликвидировано 3 БПЛА»,приводит заявление губернатора правительственная пресс-служба.

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В результате атак люди не пострадали. На местах падения обломков работают специалисты.

Напомним, также в ночь на 17 июня два беспилотника сбили на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Лия Мурадьян
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