В Тверской области сбили восемь украинских БПЛА
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Восемь украинских беспилотников сбили российские средства противовоздушной обороны в Тверской области. Большую часть из них уничтожили в районе Твери. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя.
«В районе Твери ПВО Минобороны уничтожено 5 БПЛА, в районе Конаковского округа ликвидировано 3 БПЛА», — приводит заявление губернатора правительственная пресс-служба.
В результате атак люди не пострадали. На местах падения обломков работают специалисты.
Напомним, также в ночь на 17 июня два беспилотника сбили на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.