В Тверской области сбили восемь украинских БПЛА

Восемь украинских беспилотников сбили российские средства противовоздушной обороны в Тверской области. Большую часть из них уничтожили в районе Твери. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя.

«В районе Твери ПВО Минобороны уничтожено 5 БПЛА, в районе Конаковского округа ликвидировано 3 БПЛА», — приводит заявление губернатора правительственная пресс-служба.

В результате атак люди не пострадали. На местах падения обломков работают специалисты.