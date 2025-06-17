ПВО сбила два летевших на Москву украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны России сбили два летевших на Москву украинских беспилотных аппарата. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву», — указал Собянин в своём Telegram-канале.