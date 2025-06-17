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Регион
17 июня, 00:26

ПВО сбила два летевших на Москву украинских беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Силы противовоздушной обороны России сбили два летевших на Москву украинских беспилотных аппарата. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву»,указал Собянин в своём Telegram-канале.

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Столичные власти добавили, что на месте падения обломков беспилотников сейчас работают сотрудники экстренных служб.

Отметим, что этой же ночью, 17 июня, российские ПВО отражали атаку на Липецкую и Тамбовскую области. В аэропорту Тамбова и Калуги продолжают действовать ограничения на полёты.

Лия Мурадьян
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