ПВО сбила два летевших на Москву украинских беспилотника
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Силы противовоздушной обороны России сбили два летевших на Москву украинских беспилотных аппарата. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву», — указал Собянин в своём Telegram-канале.
Столичные власти добавили, что на месте падения обломков беспилотников сейчас работают сотрудники экстренных служб.
Отметим, что этой же ночью, 17 июня, российские ПВО отражали атаку на Липецкую и Тамбовскую области. В аэропорту Тамбова и Калуги продолжают действовать ограничения на полёты.