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17 июня, 00:04

Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыли для полётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Третий аэропорт за ночь закрыла Росавиация в целях безопасности. Временные ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. Приём и выпуск самолётов временно приостановили в целях безопасности.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены также в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)»,говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

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Напомним, что этой же ночью на время закрыли для воздушных судов аэропорты Калуги и Тамбова. Временные ограничения продолжают действовать на фоне сообщений об атаке БПЛА.

Лия Мурадьян
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