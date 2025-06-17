Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыли для полётов

Третий аэропорт за ночь закрыла Росавиация в целях безопасности. Временные ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. Приём и выпуск самолётов временно приостановили в целях безопасности.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены также в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», — говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.