Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыли для полётов
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Третий аэропорт за ночь закрыла Росавиация в целях безопасности. Временные ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. Приём и выпуск самолётов временно приостановили в целях безопасности.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены также в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», — говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.
Напомним, что этой же ночью на время закрыли для воздушных судов аэропорты Калуги и Тамбова. Временные ограничения продолжают действовать на фоне сообщений об атаке БПЛА.