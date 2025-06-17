Взрывы от работы ПВО гремят над Тамбовом и Котовском

Серия взрывов прогремела над городами в Тамбовской области. По предварительным данным, над Тамбовом и Котовском работают системы противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Работа ПВО в Тамбовской области. Видео © Telegram / SHOT.

Предварительно, над регионом уже сбили несколько воздушных целей. По сообщению жителей, взрывы в районе Котовска и на подлëте к Тамбову начали греметь после 1:40 ночи 17 июня. Всего было слышно около десятка взрывов. Перед этим жители городов слышали характерный звук пролëта БПЛА.