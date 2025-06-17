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Регион
16 июня, 21:36

Украинские беспилотники пытаются атаковать Липецкую область

Вражеские беспилотники пытаются атаковать Липецкую область. Жители Ельца рассказали SHOT, что после 23:50 мск в городе несколько раз включались тревожные сирены, а в небе отчётливо слышались характерные звуки пролетающих БПЛА.

Украинские беспилотники пытаются атаковать Липецкую область. Видео © Telegram / SHOT

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о введении красного уровня опасности по всему региону.

Новости СВО. ВС РФ приблизились к Запорожью и Ялте, украинский спецназ отступил из Юнаковки, Россия изменила тактику ударов, 17 июня
Новости СВО. ВС РФ приблизились к Запорожью и Ялте, украинский спецназ отступил из Юнаковки, Россия изменила тактику ударов, 17 июня

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область. За 3,5 часа над регионом сбили более 50 беспилотников. В результате налёта пострадала мирная жительница села Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа.

Обложка © flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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