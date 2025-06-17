Украинские беспилотники пытаются атаковать Липецкую область
Вражеские беспилотники пытаются атаковать Липецкую область. Жители Ельца рассказали SHOT, что после 23:50 мск в городе несколько раз включались тревожные сирены, а в небе отчётливо слышались характерные звуки пролетающих БПЛА.
Украинские беспилотники пытаются атаковать Липецкую область. Видео © Telegram / SHOT
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о введении красного уровня опасности по всему региону.
Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область. За 3,5 часа над регионом сбили более 50 беспилотников. В результате налёта пострадала мирная жительница села Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа.
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