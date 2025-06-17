Новости СВО. ВС РФ приблизились к Запорожью и Ялте, украинский спецназ отступил из Юнаковки, Россия изменила тактику ударов, 17 июня Армия России продвигается по границе Днепропетровской области, в Сумской области Киев теряет элиту, атаки БПЛА стали опаснее из-за нового подхода — дайджест Life.ru. 16 июня, 21:07 Армия России расширяет позиции на границе с Днепропетровской областью. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 17 июня

Постепенно российские войска продвигаются вдоль границы ДНР с Днепропетровской областью. На юге республики штурмовики приближаются к сёлам Ялта и Запорожье. Движение идёт вдоль реки Волчья.

На Покровском направлении наши подразделения готовятся к наступлению от села Коптево к Новоторецкому. Чтобы войти в населённый пункт, военным требуется преодолеть водную преграду. Но успех здесь позволит выйти ещё и к Бойковке, Маяку, Панковке, Владимировке и селу Шахово. Таким образом будет перерезана трасса из Дружковки на Димитров (Мирноград).

На севере ДНР российские подразделение двигаются от Редкодуба в сторону Харьковской области. В ближайшее время штурмовикам предстоит освободить Новый Мир и Глущенково.

Карта СВО на 17 июня 2025 года. Армия России продвигается вдоль границы ДНР и Днепропетровской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Сумская область, 17 июня

От перемены мест слагаемых сумма не меняется, но в генштабе ВСУ решили иначе и окрестили бои в Сумской области Северо-Слобожанским направлением. Особо это не помогает, так как Армия России неумолимо продвигается к Сумам. Сейчас идут бои за Юнаковку.

— Мы перерезали основную артерию подвоза боеприпасов, материальных средств и личного состава из Сум в Юнаковку. Это главный опорный пункт противника на нашем направлении, — рассказал военному корреспонденту Александру Коцу военнослужащий с позывным Баркас.

Расчёт ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожил опорный пункт ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении. Видео © Telergram / Минобороны России

Дела у ВСУ здесь настолько плохи, что пришлось перебрасывать подразделения ССО «Рейнджерс». «Архангел спецназа» сообщает, что эти формирования появились недавно, а их уже перебросили под Юнаковку. Как итог, понеся потери, их вывели, а на замену прислали 156-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

— Самое важное в этой ситуации то, что ВСУ вынуждены задействовать элитные формирования, особенно такие распиаренные, как «Рейнджеры», в качестве линейной пехоты из-за нехватки кадрового состава, что сказывается на их оперативных возможностях, — отмечают авторы канала.

Новая тактика ударов по Украине

Сложно не заметить того, что российские войска запускают сотни беспилотников по целям на Украине. Это и не осталось без внимания американской либеральной прессы. Россия атаки выстроила так, что вместе с боевыми БПЛА идут пустые.

— Тот факт, что часть из них — ложные цели, не имеет принципиального значения для украинской обороны, поскольку Москва наладила производство так, что их очень трудно отличить от настоящих, — объясняют журналисты CNN.

Так украинские системы ПВО перегружаются. При этом изменилась и тактика. Теперь удары идут сконцентрированно.

— Вместо того чтобы нацеливаться немного тут и там, они концентрируют удары и достигают максимального эффекта — как кинетического, так и психологического, — рассказал бывший чиновник Министерства обороны Украины Алексей Мельник.

Экипаж танка Т-80БВМ группировки «Центр» поддержал продвижение штурмовых подразделений. Видео © Telegram / Минобороны России

Мало того, теперь они идут на высотах, на которых украинские мобильные группы, вооружённые стрелковым оружием, не могут поразить цели. Те, кто служат в этих формированиях, жалуются, что они видят БПЛА, но сделать ничего не могут, а значит, в расход идут ракеты, количество которых неумолимо приближается к нулю.

Обмен телами между Россией и Украиной

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил, что Россия выполнила все условия переговоров в Стамбуле: Украине передали 6060 останков бойцов ВСУ. Обмен телами завершился.

— Россия выполнила данные в Стамбуле обещания: итого украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 78 погибших наших, — рассказал Мединский.

Украина из этого мероприятия сделала шоу, не желая забирать тела павших, но всё-таки согласилась. Но и на этом представление не остановилось. Теперь украинские СМИ в попытке оправдать такие потери придумали историю, что Россия отдавала тела одних и тех же людей, но предварительно расчленив. Кажется, что бред, но и на этом они не остановились. По их версии, для того чтобы набрать 6000 останков, раскапывались могилы ранее усопших. Российское Министерство обороны своим сообщением добавило пропагандистам Киева ещё работы.

— Готовы на данном этапе передать ещё 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне, — заявили в оборонном ведомстве.

Теперь же киевскому режиму нужно принимать решение, но уже понятно, что просто так они своих защитников не заберут, а значит, нас ждёт очередная серия шоу.

Авторы Даниил Черных