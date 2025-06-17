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Новости СВО. ВС РФ приблизились к Запорожью и Ялте, украинский спецназ отступил из Юнаковки, Россия изменила тактику ударов, 17 июня

Армия России продвигается по границе Днепропетровской области, в Сумской области Киев теряет элиту, атаки БПЛА стали опаснее из-за нового подхода — дайджест Life.ru.

16 июня, 21:07
Армия России расширяет позиции на границе с Днепропетровской областью. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Армия России расширяет позиции на границе с Днепропетровской областью. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 17 июня

Постепенно российские войска продвигаются вдоль границы ДНР с Днепропетровской областью. На юге республики штурмовики приближаются к сёлам Ялта и Запорожье. Движение идёт вдоль реки Волчья.

На Покровском направлении наши подразделения готовятся к наступлению от села Коптево к Новоторецкому. Чтобы войти в населённый пункт, военным требуется преодолеть водную преграду. Но успех здесь позволит выйти ещё и к Бойковке, Маяку, Панковке, Владимировке и селу Шахово. Таким образом будет перерезана трасса из Дружковки на Димитров (Мирноград).

На севере ДНР российские подразделение двигаются от Редкодуба в сторону Харьковской области. В ближайшее время штурмовикам предстоит освободить Новый Мир и Глущенково.

Карта СВО на 17 июня 2025 года. Армия России продвигается вдоль границы ДНР и Днепропетровской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Карта СВО на 17 июня 2025 года. Армия России продвигается вдоль границы ДНР и Днепропетровской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Сумская область, 17 июня

От перемены мест слагаемых сумма не меняется, но в генштабе ВСУ решили иначе и окрестили бои в Сумской области Северо-Слобожанским направлением. Особо это не помогает, так как Армия России неумолимо продвигается к Сумам. Сейчас идут бои за Юнаковку.

— Мы перерезали основную артерию подвоза боеприпасов, материальных средств и личного состава из Сум в Юнаковку. Это главный опорный пункт противника на нашем направлении, — рассказал военному корреспонденту Александру Коцу военнослужащий с позывным Баркас.

Расчёт ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожил опорный пункт ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении. Видео © Telergram / Минобороны России

Дела у ВСУ здесь настолько плохи, что пришлось перебрасывать подразделения ССО «Рейнджерс». «Архангел спецназа» сообщает, что эти формирования появились недавно, а их уже перебросили под Юнаковку. Как итог, понеся потери, их вывели, а на замену прислали 156-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

— Самое важное в этой ситуации то, что ВСУ вынуждены задействовать элитные формирования, особенно такие распиаренные, как «Рейнджеры», в качестве линейной пехоты из-за нехватки кадрового состава, что сказывается на их оперативных возможностях, отмечают авторы канала.

Новая тактика ударов по Украине

Сложно не заметить того, что российские войска запускают сотни беспилотников по целям на Украине. Это и не осталось без внимания американской либеральной прессы. Россия атаки выстроила так, что вместе с боевыми БПЛА идут пустые.

— Тот факт, что часть из них — ложные цели, не имеет принципиального значения для украинской обороны, поскольку Москва наладила производство так, что их очень трудно отличить от настоящих, объясняют журналисты CNN.

Так украинские системы ПВО перегружаются. При этом изменилась и тактика. Теперь удары идут сконцентрированно.

— Вместо того чтобы нацеливаться немного тут и там, они концентрируют удары и достигают максимального эффекта — как кинетического, так и психологического, — рассказал бывший чиновник Министерства обороны Украины Алексей Мельник.

Экипаж танка Т-80БВМ группировки «Центр» поддержал продвижение штурмовых подразделений. Видео © Telegram / Минобороны России

Мало того, теперь они идут на высотах, на которых украинские мобильные группы, вооружённые стрелковым оружием, не могут поразить цели. Те, кто служат в этих формированиях, жалуются, что они видят БПЛА, но сделать ничего не могут, а значит, в расход идут ракеты, количество которых неумолимо приближается к нулю.

Обмен телами между Россией и Украиной

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил, что Россия выполнила все условия переговоров в Стамбуле: Украине передали 6060 останков бойцов ВСУ. Обмен телами завершился.

— Россия выполнила данные в Стамбуле обещания: итого украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 78 погибших наших, рассказал Мединский.

Украина из этого мероприятия сделала шоу, не желая забирать тела павших, но всё-таки согласилась. Но и на этом представление не остановилось. Теперь украинские СМИ в попытке оправдать такие потери придумали историю, что Россия отдавала тела одних и тех же людей, но предварительно расчленив. Кажется, что бред, но и на этом они не остановились. По их версии, для того чтобы набрать 6000 останков, раскапывались могилы ранее усопших. Российское Министерство обороны своим сообщением добавило пропагандистам Киева ещё работы.

— Готовы на данном этапе передать ещё 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне, — заявили в оборонном ведомстве.

Теперь же киевскому режиму нужно принимать решение, но уже понятно, что просто так они своих защитников не заберут, а значит, нас ждёт очередная серия шоу.

Новости СВО. Освобождена Малиновка, ВС РФ продвинулись к Мирополью, США забирают у ВСУ свои системы ПВО, 16 июня
Новости СВО. Освобождена Малиновка, ВС РФ продвинулись к Мирополью, США забирают у ВСУ свои системы ПВО, 16 июня
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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