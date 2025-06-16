Новости СВО. Освобождена Малиновка, ВС РФ продвинулись к Мирополью, США забирают у ВСУ свои системы ПВО, 16 июня Армия России приблизилась к Красноармейску, российские эксперты разобрали западные танки, Киев теперь не в приоритете Вашингтона— дайджест Life.ru. 15 июня, 21:07 Армия России поражает позиции ВСУ на Покровском направлении. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Донецкая Народная Республика, 16 июня

Министерство обороны подтвердило освобождение Ульяновки (Малиновки). Этот населённый пункт находится на Покровском направлении. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что до Красноармейска (Покровска) российским войскам на этом участке фронта осталось меньше 16 километров.

— Дальнейшая цель «Центра» на этом участке — взять Новоэкономическое и выйти на окраины Мирнограда, примыкающего к Покровску, — рассказал Коц.

Карта СВО на 16 июня 2025 года. Армия России освободила Ульяновку (Малиновку). Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Авторы The New York Times считают, что летнее наступление Армии России уже началось. Они утверждают, что ВС РФ наступают превосходящими по численности подразделениями. А значит, все рассказы, что у Москвы не хватает людей, — очередной пропагандистский нарратив, распространяемый Киевом.

Кроме того, движение идёт и у Константиновки. Здесь Россия берёт город в полукольцо. На Западе считают, что сделать это будет сложно, так как до сих пор идут бои за Часов Яр. Вероятно, они не замечают, что ВСУ держат только микрорайоны на окраине. Американские журналисты утверждают, что у Константиновки превосходство доходит до 20 к 1.

Сумская область, 16 июня

Ситуация в Сумской области у ВСУ настолько плохая, что об этом говорят даже гадалки.

— Где-то, если это вас успокоит немножко, где-то россияне подзависнут, то есть не получится так масштабно, как они хотели. Будет временная пауза у них там. Тем самым они какую-то возможность дадут их сдержать, — рассказала одна из женщин, что-то понимающая в картах.

Карта СВО на 16 июня 2025 года. Армия России наступает в Сумской области со стороны курского приграничья. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

На картах боевых действий всё куда хуже. Российские войска вытесняют противника из Юнаковки, а также освободили Александрию. Штурмовикам удалось достичь и окраин Мирополья.

Вместе с этим нанесён удар по железнодорожному узлу в селе Маково, через который шла переброска украинских подразделений. Ещё одна атака проведена на бывшую Шосткинскую исправительную колонию. Никаких заключённых там не было, так как она была продана в частные руки. Перед ударом в ней находились киевские боевики.

Что не так с западной техникой

Military Watch Magazine пишет, что российские эксперты изучают западную технику, которая была вывезена после боёв в тыловые районы. Среди трофеев танки Abrams и Leopard.

— Немецкий танк Leopard выполнен на высоком уровне: современные компоненты, система управления огнём, мощный двигатель, хотя и со странными температурными ограничениями. Но каких‑то прорывных конструкторских решений мы не увидели, — сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов, добавив, что какие-то разработки брать из этого танка, как и из Abrams, не имеет смысла.

Кроме этих машин Россия получила британские Challenger 2. Их Чемезов назвал кастрюлями.

Украина осталась без американских средств ПВО

Вашингтон некогда был надёжным источником вооружения для ВСУ, но теперь у американской администрации свои интересы. Часть из них на Ближнем Востоке. Как минимум, Киев остался без неконтактных взрывателей для ракет. Их использовали для сбития бесилотников. Как объявил министр обороны США Хегсет, Пентагон выводит и оставшиеся на Украине системы ЗРК «Пэтриот».

💥 Расчёт ОТРК «Искандер» поразил командный пункт оперативно-тактической группы «Луганск» в районе населённого пункта Дружковка. Видео © Telegram / Минобороны России

— Эти системы принесли бы Украине несомненную выгоду, однако у США есть гораздо более прямые интересы в других частях мира — особенно на Ближнем Востоке, где непосредственно присутствует американский контингент, — пишет The National Interest.

Среди противников, которые могут ударить по американцам с помощью БПЛА, называют Иран. Авторы отмечают, что Вашингтону стоит подумать не только о базах за рубежом, но и об объектах внутри страны.

— Америка должна поставить во главу угла защиту собственного тыла, — приходит к выводу Брэндон Вайхерт, а значит, Украине придётся постепенно адаптироваться к прекращению поставок из США.

Авторы Даниил Черных