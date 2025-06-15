ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 09:21

Армия России выбила ВСУ из Ульяновки в ДНР

Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Ульяновка в ДНР

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные освободили населённый пункт Ульяновка в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населённый пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Уличные бои и подрывы переправ: Опубликована карта СВО с новыми позициями Армии России
Уличные бои и подрывы переправ: Опубликована карта СВО с новыми позициями Армии России

Накануне в Минобороны сообщили об освобождении населённого пункта Зелёный Кут в ДНР. А в пятницу стало известно, что ВС РФ взяли под контроль Коптево и Комар в ДНР и Яблоновку в Сумской области.

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar