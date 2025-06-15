Армия России выбила ВСУ из Ульяновки в ДНР
Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Ульяновка в ДНР
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Российские военные освободили населённый пункт Ульяновка в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населённый пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны сообщили об освобождении населённого пункта Зелёный Кут в ДНР. А в пятницу стало известно, что ВС РФ взяли под контроль Коптево и Комар в ДНР и Яблоновку в Сумской области.