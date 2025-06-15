Армия Россия продолжает успешно выполнять поставленные задачи в рамках СВО. К 15 июня ВС РФ продвинулись по ключевым направлениям, сообщает URA.ru. В частности, на харьковском направлении продолжаются боевые действия в районах Липец, Казачья Лопань и Золочев.

Параллельно наши войска уничтожают вражеские переправы у Волчанска. А на Угледарском участке достигнуты успехи в Зелёном Поле, также продолжается наступление в сторону Запорожского и Темировки, уже взят контроль над Зелёным Кутом. На Покровском направлении российские бойцы взяли укрепрайон севернее Новосергеевки, расширив зона контроля под Котляровкой, наступательные действия развиваются в сторону Муравки и границы Днепропетровской области.

На Купянском направлении уничтожена переправа ВСУ через реку Оскол, штурмовики вышли к окраинам Кутьковки и заняли опорный пункт у Долгенького. На Торецком направлении российские войска продвигаются в лесах южнее Яблоновки и ведут штурм вражеской обороны под Александро-Калиново. На Дылеевском участке взят опорный пункт и обеспечен контроль над железнодорожной станцией. В Часовом Яре продолжаются уличные бои: противник пытается удержать позиции в Ступочках, однако ВС РФ активно нарушают логистику.