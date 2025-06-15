Новости СВО. Освобождён Зелёный Кут, ВСУ разбились о Тёткино, разговор Путина и Трампа, 15 июня ВС РФ приблизились к Днепропетровской области, киевский режим перестал атаковать Курскую область, президенты России и США кратко обсудили Украину — дайджест Life.ru. 15 июня, 07:44 Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе населенного пункта Северск. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 15 июня

В Донецкой Народной Республике российские войска освободили Зелёный Кут. Группировка войск «Центр» постепенно приближается к Днепропетровской области. До соседнего региона штурмовикам осталось взять Новоукраинку.

Карта СВО на 15 июня 2025 года. ВС РФ освободили Зелёный Кут в ДНР. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 15 июня

Канал «Архангел спецназа» сообщает, что украинские боевики перестали атаковать Тёткино, но продолжают обстрелы населённого пункта, в том числе американскими самолётами F-16. Схожая ситуация и у Нового Пути. В Комсомольском ситуация иная.

— В районе Комсомольского противник предпринимает попытки захода со стороны Макеевки. Наши войска наносят удары вдоль границы, — говорится в сообщении.

Сумская область, 15 июня

Российские войска продолжают наступать в Сумской области. Теперь на Западе гадают, зачем Москве этот регион.

— С моей точки зрения, Сумское направление является своего рода вспомогательной осью для россиян. Их центр тяжести остаётся в Донбассе, в то время как операции под Сумами направлены на то, чтобы заставить Украину напрячь свои и без того ограниченные ресурсы, — считает польский военный эксперт Конрад Музыка.

Карта СВО на 15 июня 2025 года. Армия России продвигается у Юнаковки в Сумской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Поляк уверен, что Россия не собирается брать Сумы, но создаст психологическое напряжение. Российские ДРГ уже работают в глубоком тылу. Так, под Конотопом был разрушен мост через реку Сейм. Военный блогер Юрий Подоляка уверен, что сделали это именно наши диверсанты. А у Зеленского был шанс не допустить прорывов.

— За полгода Киев так и не воспользовался временем, выигранным Курской операцией, и не возвёл надлежащих укреплений. Строительство началось лишь недавно, как и установка сеток вдоль шоссе для защиты от беспилотников, — объясняют авторы The Spectator провалы киевского режима в Сумской области.

Откровения Драпатого

Генерал-майор Михаил Драпатый ещё 3 июня был уволен с должности командующего Сухопутными войсками Украины. Но долго без работы он не сидел. В этот же день он получил новую должность.

— Михаил Драпатый будет заниматься исключительно боевыми вопросами. Его назначили командующим Объединёнными силами, чтобы он мог заниматься фронтом, — рассказал Владимир Зеленский.

Сам же Драпатый разоткровенничался в социальных сетях, на что обратило внимание британское издание Financial Times. Он сообщил, с чем столкнулся на прошлой должности.

— Атмосферой страха, отсутствием инициативы, неготовностью к обратной связи, безразличием к кадровым вопросам, показной дисциплиной и глубоким разрывом между штабом и подразделениями, —поделился Драпатый, добавив, что пытался сломать систему.

Британцы приходят к выводу, что слова Драпатого – показатель того, что существует напряжённость в военном руководстве Украины.

Переговоры Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Одна из тем переговоров была посвящена Украине.

— Наш президент отметил, что в эти дни как раз осуществляется обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными и военнопленными моложе 25 лет. Украина приняла также и две партии тел погибших, — рассказал помощник российского главы государства Юрий Ушаков.

🎯 Расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Восток» уничтожил украинскую САУ «Богдана» на Южно-Донецком направлении. Точный удар привёл к детонации боекомплекта. Видео © Telegram / Минобороны России

По его словам, Путин выразил готовность российской стороны продолжать переговоры с Киевом. Следующий раунд должен состояться после 22 июня. В своих социальных сетях Трамп сообщил, что более подробно ситуация на Украине будет обсуждаться на следующей неделе. Общение двух лидеров не осталось без украинского комментария.

— Фактически Трамп и Путин идут всё более близким курсом, идут друг другу навстречу. Зеленского они исторгли уже полностью из процесса переговоров, — приходит к выводу бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Авторы Даниил Черных