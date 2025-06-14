Новости СВО. Освобождены Коптево, Комар и Яблоновка, украинцы нашли ответ на Волынскую резню, кризис в Бундесвере из-за ВСУ, 14 июня Армия России окружает Красноармейск и Юнаковку, украинские историки обвинили поляков в геноциде, ФРГ готова вернуть обязательный призыв — дайджест Life.ru. 13 июня, 21:07 Российские военные поражают позиции ВСУ, продвигаясь на Красноармейском направлении. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 14 июня

Постепенно украинские войска попадают в окружение в Красноармейске (Покровске). Становится это понятно после сообщений Министерства обороны. Российские войска взяли Коптево, а значит, обходят Новоэкономическое и Димитров (Мирноград), продвигаясь на запад.

— Освобождение Коптева позволило группировке «Центр» расширить зону контроля на Покровском направлении и создать предпосылки для наступления на Доброполье, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

На юге ДНР взят Комар. Военный блогер считает, что противник сбежал из этого населённого пункта, так как ещё день назад бои шли в центре села.

— В ходе операции по освобождению населённого пункта уничтожены десятки единиц боевой техники противника, зачищено более 1100 зданий и строений, — говорится в сообщении МО РФ.





Сумская область, 14 июня

Группировка «Север», освобождающая Сумскую и обороняющая Курскую область, тоже не стоит на месте. Российский флаг поднят над Яблоновкой.

— Завершена зачистка Яблоновки, что близ Юнаковки, за которую сейчас идут ожесточённые боестолкновения. Среди резервов, которые украинское командование бросает на Сумское направление, есть и подразделения 36-й бригады морпехов ВСУ. Той самой, которая сложила оружие в Мариуполе в апреле 2022-го, но после была реанимирована, — сообщил военкор Евгений Поддубный.

В Киеве же ситуация в Сумской области вызывает только страх. Депутат Верховной рады Нина Южанина осознала, что ВС РФ находятся в 300 километрах от Киева. По её словам, «это очень страшно на самом деле».

Российские дроноводы продолжают уничтожать технику противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Очередное польско-украинское обострение

Как-то вовремя появилась статья украинского доктора исторических наук Николая Бандривского о том, как поляки уничтожали казаков. Даже имена виновных называются. В частности, полевой гетман Стефан Чарнецкий.

— В 1653 году драгуны Чарнецкого напали на село Погребище на Подолье (в черте современной Винницы). В то время там проходила ярмарка, на которой были убиты все жители и гости: мужчины, женщины и даже самые маленькие дети, — пишет Бандривский, обвиняя поляков в любви к гетману.

Профессор продолжает, что Чарнецкий убил около 100 тысяч «жителей Украины», хотя такого понятия не было 370 лет назад, а также дал приказ осквернить могилу гетмана Богдана Хмельницкого и его сына.

К чему же появилась это статья в украинской прессе? Это очередная попытка замылить глаза на фоне очередных заявлений поляков о Волынской резне. Не удивительно будет, если в скором времени команда Зеленского начнёт отвечать на обвинения Польши историей о Чарнецком.

Что русскому здорово, то немцу — смерть

И как только немцы не пытались помочь киевскому режиму. На своей территории собирали группы поддержки ВСУ, передавали снаряды, технику, дошло даже до дальнобойных ракет, но теперь эта помощь выходит для них боком. Бундесверу требуется минимум 60 тысяч военнослужащих, чтобы был полный комплект по личному составу.

— Задача на ближайшие годы будет заключаться в том, чтобы покрыть эту потребность в персонале и тем самым обеспечить боеготовность личного состава, — рассказал Bild официальный представитель Министерства обороны ФРГ, добавив, что прорабатывается возможность возобновления обязательной службы.

В итоге получилось, что Германия уронила свою экономику, потеряла в антироссийской истерии деньги, вооружение, а теперь готовится к обороне.

— Наша страна и наш образ жизни достойны того, чтобы их защищали в случае необходимости, — утверждает эксперт по вопросам обороны от СДПГ Фалько Дроссманн, забыв про толпы мигрантов, в том числе из Украины, безработицу, закрытие крупнейших предприятий и многое другое. Вывод напрашивается только один: борьба с Россией через украинские прокси-войска обернулась ответным ударом.

Авторы Даниил Черных