«Очень страшно»: В Раде пришли в ужас из-за ВС РФ, находящихся в 300 км от Киева

Депутат Верховной рады Нина Южанина выразила обеспокоенность заявлением коллеги Марьяны Безуглой о близости линии фронта к Киеву — всего 300 километров. Об этом она заявила в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».

«Единственное, что правильно говорит Безуглая, — это в нескольких сотнях километров российские войска находятся от Киева, и это очень страшно на самом деле», — сказала Южанина.