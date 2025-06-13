«Очень страшно»: В Раде пришли в ужас из-за ВС РФ, находящихся в 300 км от Киева
Нардеп Южанина: Присутствие ВС РФ в сотнях километрах от Киева вызывает страх
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Депутат Верховной рады Нина Южанина выразила обеспокоенность заявлением коллеги Марьяны Безуглой о близости линии фронта к Киеву — всего 300 километров. Об этом она заявила в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».
«Единственное, что правильно говорит Безуглая, — это в нескольких сотнях километров российские войска находятся от Киева, и это очень страшно на самом деле», — сказала Южанина.
На днях депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила о подготовке Россией нового наступления, которое, как она утверждает, направлено на Киев, а не на Сумы. Ранее Life.ru сообщал, что в мае 2025 года ВС РФ продвинулись на значительную глубину на ряде направлений в зоне украинского конфликта.