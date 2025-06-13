Новости СВО. Освобождены Петровское и Алексеевка, Сырский сдаёт Днепропетровскую область, США расстроили Украину, 13 июня Армия России выходит к западной границе ДНР, главком ВСУ помог ВС РФ, американские влиятельные чиновники призывают Киев отказаться от территорий в пользу России — дайджест Life.ru. 12 июня, 21:07 Армия России выходит на позиции у села Садки в Сумской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 13 июня

ВС РФ освободили в Донецкой Народной Республике населённые пункты Петровское (Орехово) и Алексеевка. Все эти сёла находятся на восточной границе ДНР. На участке у Петровского войска уже зашли в Днепропетровскую область.

— Дальнейшая задача — расширить и углубить плацдарм на территории противника, чтобы отрезать донбасскую группировку ВСУ от снабжения, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Алексеевка расположена южнее. Здесь, чтобы пробиться ещё по одному направлению в соседний регион, войскам предстоит взять Зелёный Кут и Новоукраинку.

Карта СВО на 13 июня 2025 года. Армия России освободила Петровское (Орехово). Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карты СВО

Днепропетровская область, 13 июня

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подтвердила, что Армия России заходит в Днепропетровскую область. Мало того, она обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в провалах обороны региона.

— Сырский долгое время лично запрещал строить фортификации в области и на границе с Донецкой, — написала она, добавив, что в украинском командовании считали, что смогут сдержать наступление российских войск.

Сумская область, 13 июня

В Сумской области российские войска вышли к селу Садки. Оно находится южнее Юнаковки, где уже сейчас идут бои. Учитывая расположение населённого пункта, можно говорить, что ВС РФ окружат группировку ВСУ, пытающуюся держаться в Юнаковке, которая до недавнего времени использовалась Киевом в качестве перевалочного пункта в Курскую область.

Курская область, 13 июня

Ежедневно украинские боевики по два-три раза пытаются штурмовать Тёткино, что заканчивается их гибелью или бегством. Атаки идут со стороны Искрисковщины, Рыжевки и Бояро-Лежач. В последнем наши дроноводы уничтожили подразделение ССО.

Сапёры группировки «Север» разминируют курское приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России

Очередной удар из Вашингтона по Киеву

Госсекретарь США Марко Рубио неожиданно поздравил россиян с Днём России. Такого поворота событий киевский режим, вероятно, не ожидал. Представители Штатов с 2022 года не поздравляли Россию ни с какими праздниками. Рубио отметил, что Вашингтон хочет наладить сотрудничество с Москвой.

— Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединённых Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией в целях достижения прочного мира с Украиной. Мы надеемся, что мир поспособствует установлению наиболее взаимовыгодных отношений между нашими странами, — говорится в заявлении.

Но и это не конец плохих новостей для Киева. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил о том, что Украине придётся потерять территорию.

— Мы хотим достичь прекращения огня на текущих позициях — кто где стоит, та территория за ним. Это не юридическое признание, а де-факто. Затем — возвращение детей, пленных и устойчивое перемирие, выгодное не только Украине, но и Европе. Также — возвращение России в цивилизованное сообщество, — предложил он.

По его словам, в США не хотят, чтобы через пять лет на Украине опять вспыхнули боевые действия. Хотя как раз остановка на текущих позициях будет поводом начать новое столкновение, так как часть территории России находится под контролем киевского режима.

Авторы Даниил Черных