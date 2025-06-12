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12 июня, 06:04

«США поддерживают российский народ»: Рубио сделал громкое заявление в честь Дня России

Рубио в поздравлении с Днём России выразил надежду на мир между РФ и Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush

Госсекретарь США Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush

Госсекретарь США Марко Рубио обратился к россиянам с поздравлением по случаю Дня России, выразив надежду на налаживание продуктивного сотрудничества между Вашингтоном и Москвой в целях разрешения украинского кризиса.

«От имени американского народа я хочу поздравить российский народ с Днём России. Соединённые Штаты по-прежнему привержены поддержке российского народа, который продолжает стремиться к светлому будущему», — отмечается в документе, опубликованном на сайте Госдепа.

Он также отметил, что США используют эту возможность, чтобы подтвердить стремление Штатов к конструктивному взаимодействию с Россией ради достижения прочного мира между РФ и Украиной. Рубио добавил, что они надеются, что этот мир станет основой для более взаимовыгодных отношений между их странами.

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Ранее власти США выразили надежду, что российско-украинские переговоры должны принести плоды в обозримом будущем, а не растянуться на долгие годы, поскольку президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио заинтересованы в быстром и конкретном результате. После второго раунда встреч в Стамбуле Трамп выразил уверенность на успех. Согласно информации от Белого дома, американский лидер играет активную роль в переговорном процессе и прилагает значительные усилия для достижения соглашения

Алиса Хуссаин
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