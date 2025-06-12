«США поддерживают российский народ»: Рубио сделал громкое заявление в честь Дня России

Госсекретарь США Марко Рубио обратился к россиянам с поздравлением по случаю Дня России, выразив надежду на налаживание продуктивного сотрудничества между Вашингтоном и Москвой в целях разрешения украинского кризиса.

«От имени американского народа я хочу поздравить российский народ с Днём России. Соединённые Штаты по-прежнему привержены поддержке российского народа, который продолжает стремиться к светлому будущему», — отмечается в документе, опубликованном на сайте Госдепа.

Он также отметил, что США используют эту возможность, чтобы подтвердить стремление Штатов к конструктивному взаимодействию с Россией ради достижения прочного мира между РФ и Украиной. Рубио добавил, что они надеются, что этот мир станет основой для более взаимовыгодных отношений между их странами.