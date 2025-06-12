Новости СВО. Армия России наступает в Днепропетровской области и продвигается к Сумам, Украина продолжает шоу с телами, 12 июня Армия России продвигается по западной границе ДНР, ВСУ оставляют сёла у Часова Яра, Киев только начал забирать тела погибших боевиков — дайджест Life.ru. 11 июня, 21:07 Армия России развивает наступление в Днепропетровской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 12 июня

Продолжаются бои у Константиновки. Военный блогер Юрий Подоляка заявляет о боях, идущих у Дзержинска (Торецка). Здесь же, по его словам, враг покинул Курдюмовку из-за того, что мог попасть в окружение. На этом же участке фронта фиксируется прибытие резервов ВСУ к Ступочкам. Возможно, что противник планирует контратаки.

Операторы ударных дронов уничтожают технику, личный состав и укрепления противника на подступах к Красноармейску и Северску. Видео © Telegram / Минобороны России

Днепропетровская область, 12 июня

Министерство обороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» продолжают продвигаться по Днепропетровской области. К 90-й танковой дивизии присоединились бойцы 55-й мотострелковой бригады.

В свою очередь, группировка «Восток» вышла на границу соседнего региона в районе Дачного, Новоукраинки и Зелёного Кута. В Европе и на Украине продолжают упорно твердить, что никаких российских войск в Днепропетровской области нет.

— Сообщения России не подтверждаются всеми источниками, но это ещё не новое летнее наступление. Это только продолжение натиска, который русские оказывают в этой области уже несколько месяцев, — утверждает аналитик Властислав Бржиза, вероятно не видевший кадры разгрома опорного пункта ВСУ на границе с Днепропетровской областью и дальнейшего наступления.

Карта СВО на 12 июня 2025 года. ВС РФ закрепляются в Днепропетровской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карты СВО

Сумская область, 12 июня

Проблем хватает и в Сумской области. Депутаты Верховной рады бьют тревогу. Анна Скороход говорит о быстрой сдаче территорий, а Марьяна Безуглая называет цели ВС РФ в этом регионе.

— Кто не заметил, новое наступление россиян в Сумской области — это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния, — предполагает Безуглая.

Сейчас наши войска развивают наступление, начатое в Курской области, и ведут бои за Юнаковку.

Карта СВО на 12 июня 2025 года. Армия России наступает у Юнаковки в Сумской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карты СВО

Обмен телами погибших военных

Киевский режим всё-таки забрал тела погибших украинцев. Украина получила останки 1212 человек. России передали 27 тел военнослужащих.

— Почему такая большая разница? Я полагаю, что разница заключается в том, что действительно наши потери в десятки раз меньше, чем потери украинской стороны. Украинская сторона ввиду отсутствия боеприпасов, ввиду отсутствия артиллерийских снарядов телами своих солдат пыталась захватить территории, — считает военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Журналист Константин Придыбайло заметил, как одна из жён выходила на митинги и требовала, чтобы её мужа, воевавшего в составе 32-й бригады ВСУ, вернули из плена. Там его видел некий боевик, вернувшийся по обмену из России. Но он ошибся. Александр Павлушко погиб на Покровском направлении.

— Её муж — в Брянской области, в мешке 1198 в морозильной камере. Таких Оксан сейчас 6000, которые ловят любую информацию о родных. А Зеленский не даёт им даже похоронить близких, — отметил Придыбайло.

Теперь Павлушко будут похоронен на родной земле, а киевский режим продолжает шоу. Оказалось, что Россия не сама отдала тела погибших, а была проделана работа ВСУ, СБУ, ГСЧС, МИД и далее по списку, чтобы Москва вернула останки. Теперь специалисты планируют устанавливать личности погибших, хотя каждый мешок пронумерован и есть список. Это означает, что похороны будут не скоро. Так Киев избегает выплат крупных компенсаций родственникам погибших.

— Погибшие должны быть преданы земле. И именно поэтому мы три с половиной года их собирали, содержали, делали экспертизы ДНК, — верно подметил военкор Александр Коц.

Авторы Даниил Черных