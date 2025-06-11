Бойцы группировок «Восток» и «Центр» ВС РФ вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в ходе брифинга.

Так, «Центр» продолжил продвижение вглубь обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе ДНР и и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступление по территории Днепропетровской области.