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11 июня, 09:42

ВС РФ вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области

Обложка © TACC / Алексей Коновалов

Обложка © TACC / Алексей Коновалов

Бойцы группировок «Восток» и «Центр» ВС РФ вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в ходе брифинга.

Так, «Центр» продолжил продвижение вглубь обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе ДНР и и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступление по территории Днепропетровской области.

«Восток» также широким фронтом вышел на границу Донецкой Народной Республики и развивает наступление на том же направлении.

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Напомним, что 8 июня Минобороны РФ официально подтвердило информацию о заходе российских войск в Днепропетровскую область. Западные СМИ уже пишут, что ВС РФ таким образом нанесли символический и стратегический удар по Украине и что утрата Днепропетровской области станет поворотным моментом для Киева. А в Кремле заявили о создании буферной зоны в ходе наступления ВС РФ под Днепропетровском.

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Александра Вишнякова
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