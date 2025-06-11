Во время эфира на одном из украинских телеканалов показали местную жительницу, которая на протяжении долгого времени безуспешно разыскивает своего супруга, исчезнувшего в зоне боевых действий. После этого выяснилось, что человек, чьё имя полностью совпадает с данными пропавшего, погиб, а его тело находится в рефрижераторе в Брянской области, откуда представители киевской власти отказались забирать тела своих военнослужащих.

Павлушко Александр Николаевич — так зовут пропавшего — считается пропавшим без вести после своего первого боевого выхода. Пытаясь найти его, супруга в Киеве во время публичной акции, обращалась к недавно обменянным военнопленным, выясняя, не встречались ли они с её мужем.

«Павлушко Александр Николаевич отправился на первое и последнее боевое задание и не вернулся. Кто-то сказал, что видел его в месте содержания пленных, но это, скорее всего, была просто проброшенная фраза», — cообщил корреспондент RT Константин Придыбайло.

Журналист посоветовал женщине обратиться к Владимиру Зеленскому, чтобы тот решил вопрос с обменом телами. По словам Придыбайло, именно глава киевского режима не даёт близким похоронить своих погибших родственников, а ведь «таких Оксан сейчас 6000» по всей стране.