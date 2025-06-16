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16 июня, 20:51

Над Белгородской областью сбили 51 беспилотник ВСУ за 3,5 часа

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

Российские средства противовоздушной обороны за три с половиной часа сбили над Белгородской областью 51 украинский беспилотник. Атаку БПЛА отражали вечером 16 июня с 20:00 до 23:30 мск, сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Белгородской области»,указано в сообщении Министерства в Telegram-канале.

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Согласно заявлению губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате удара ранена мирная жительница села Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа. Дрон сдетонировал на территории частного домовладения. С баротравмой бригада скорой доставляет пострадавшую в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Ранее Life.ru сообщал, что в городе Шебекино в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Снаряд ударил по коммерческому объекту. К несчастью, от полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Лия Мурадьян
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